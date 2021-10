भारत ने श्रीलंका में चीन को दिया बहुत बड़ा झटका, 700 मिलियन डॉलर का कोलंबो पोर्ट बनाएगा अडाणी ग्रुप

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, अक्टूबर 01: श्रीलंका में भारत ने चीन को बहुत बड़ा झटका देते हुए कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है। हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त के लिए श्रीलंका पोर्ट को काफी अहम माना जा रहा था और ये प्रोजेक्ट अब भारत को मिल गया है। अडानी ग्रुप ने कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ बहुत बड़ा करार दिया है। भारत के लिए ये सौदा काफी ज्यादा अहम इसलिए था, क्योंकि अगर ये पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के हाथ से चला जाता तो फिर चीन हिंद महासागर में भारत के नाक के नीचे खड़ा हो जाता।

English summary

India has taken the Colombo Port project in its name, giving a big blow to China. The Sri Lankan government has signed a strategically important agreement with the Adani Group.