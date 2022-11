भारत से जल्द ब्रह्मोस डील पूरी करेगा इंडोनेशिया! टेंशन में 'ड्रैगन', हिंद महासागर में चीन का दबदबा होगा कम

International

इंडोनेशिया ने भारत के रक्षा क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई है। जकार्ता में हाल ही में संपन्न इंडो-डिफेंस 2022 एक्सपो एंड फोरम में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांटो ने ब्रह्मोस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे के साथ एक लंबी बैठक की थी। जानकारी के मुताबिक बाली में G20 लीडर्स समिट से पहले, लगभग 45 मिनट तक चली बैठक में, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने अपने सशस्त्र बलों के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में अपने देश की गहरी रुचि को दोहराया। अगर डील पूरी हो जाती है तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) की एक और बड़ी जीत होगी।

Indonesia has shown interest in India’s defence sector. This was evident in the recently concluded Indo-Defence 2022 Expo & Forum in Jakarta, where Indonesia’s defence minister Prabowo Subianto held a long meeting with Atul Dinkar Rane, CEO & MD of BrahMos.