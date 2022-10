यूक्रेन के Highway पर दिखा जंगी हेलीकॉप्टर, Video वायरल, पायलट की बहादुरी देख दुनिया हैरान

International

oi-Artesh Kumar

यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine Conflict) ने एक नया मोड़ ले लिया है। हालांकि, अभी तक यह मालूम नहीं चल पाया है कि, इस विनाशकारी जंग में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। जंग से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो शायद यूक्रेन का है जहां एक यूक्रेनी हेलीकॉप्टर (Helicopter) सड़क पर वाहनों के काफी पास से उड़ रहा है। वहीं, विपरीत दिशा से जा रहे एक वाहन के अंदर लगे कैमरे ने इस हैरान कर देने वाले दृश्य को कैद कर लिया।

English summary

A video showing an attack helicopter barely missing cars on a Ukraine highway is going viral on social media. The video was posted on Twitter on Friday by the Ukraine Ministry of Defence.