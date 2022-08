क्रीमिया में रूसी एयर बेस पर भीषण विस्फोट, रनवे पर लगी आग, एक की मौत, 8 घायल

International

oi-Artesh Kumar

कीव/मॉस्को, 10 अगस्त : क्रीमिया के रूसी एयरबेस पर कई भीषण विस्फोट हुए, जिससे आसपास के इलाकों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इस विस्फोट में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने हालांकि काला सागर में साकी अड्डे पर गोलाबारी की बात से इनकार कर दिया और कहा कि वहां पर युद्ध संबंधी सामग्री को नष्ट किया गया है।

English summary

Russia’s Ministry of Defence said the “detonation of several aviation ammunition stores” had caused an explosion at the Saki air base on the west coast of the peninsula, which Russia annexed from Ukraine in 2014 and used in February as it began its invasion of the rest of the country. It said there had been no attack and no aviation equipment had been damaged.