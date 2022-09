पूर्वोत्तर चीन के एक रेस्तरां में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत, 3 घायल

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 28 सितंबर: पूर्वोत्तर चीन ( northeast China ) में बुधवार को एक रेस्तरां में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। स्थानीय सरकार ने वीबो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि चांगचुन शहर के एक रेस्टोरेंट में दोपहर के करीब आग लग गई। बयान में कहा गया है कि दमकलकर्मी मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया। खबर के अनुसार कई लोगों को रेस्टोरेंट की आग से बचाया गया है। (17 dead in northeast China restaurant fire)

चीन के रेस्तरां में भीषण आग, 17 की मौत

दमकलकर्मियों ने राहत-बचाव कार्य को पूरा कर लिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं, अभी तक आग लगने की सही वजहों का पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि ,सूत्रों की माने तो रेस्तरां में आग शार्ट सर्किट की वजह से भी लगी हो सकती है। हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। (17 Killed in Restaurant Fire in China's Changchun)

रेस्तरां में अफरा-तफरी

जानकारी के मुताबिक, रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई थी। लोग खाना छोड़ भाग रहे थे। हालांकि, इस घटना में 17 लोगों की जान चली गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।

A fire at a restaurant in northeastern China on Wednesday killed 17 people and injured three, according to local authorities.The fire broke out at 12:40 pm (0440 GMT) in an eatery in the city of Changchun, the local government said in a statement posted on the Weibo social media platform.