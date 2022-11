ये है वो बेबी गर्ल जिसके पैदा होते ही दुनिया की जनसंख्या 8 अरब हुई

International

oi-Artesh Kumar

आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। बढ़ती जनसंख्या की चिंता के बीच फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ (A baby girl born in Manila) जिसे दुनिया का का 8वां अरबवां बच्चा (8 billionth person in the world) बताया जा रहा है। इस बच्ची का नाम विनिस मबनसाग (Vinice Mabansag) है। बताया जा रहा है कि इस बच्ची के जन्म के बाद दुनिया की आबादी 8 अरब से पार हो चुकी है। इस बच्ची का जन्म आज सुबह 1:29 बजे डॉक्टर जोस फैबेला मेमोरियल अस्पताल में हुआ।

English summary

A baby girl born in Manila on Tuesday is one of the newborns symbolising being the 8 billionth person in the world. Baby Vinice Mabansag was born at Dr Jose Fabella Memorial Hospital at 1:29 a.m (local time).