7 हजार साल पुरानी इंडोनेशियाई महिला की ममी ने वैज्ञानिकों को चकराया, साइबेरिया से संबंध के मिले सबूत

oi-Abhijat Shekhar

जकार्ता, अक्टूबर 06: इंडोनेशिया में 7 हजार साल पुरानी महिला के शरीर ने इंसानी इतिहास को लेकर कई अकल्पनीय राज से पर्दा हटाना शुरू कर दिया है। महिला के शरीर से जो आनुवंशिक निशान मिले हैं, वो इंडोनेशिया में काफी शुरूआती समय में रहने वाले इंसानों और साइबेरिया में रहने वाले इंसानों के बीच के मिश्रण का खुलासा किया है, जिसके बाद रिसर्च में शामिल वैज्ञानिक हैरान हो गये हैं। रिसर्चर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडोनेशिया की महिला का साइबेरिया से कैसे संपर्क हुआ होगा।

English summary

The mummy of a 7,000-year-old woman in Indonesia has surprised scientists. Scientists are not able to understand, how the Indonesian woman got related to Siberia.