भारत-UAE के डिप्लोमेटिक संबंध के 50 साल पूरे, स्पेशल स्मारक टिकट जारी, कितनी अहम है ये दोस्ती?

International

oi-Artesh Kumar

दोहा/नई दिल्ली, 4 जुलाई : भारत और संयुक्त अरब अमीरात (India and UAE Diplomatic relations) के संबंध काफी घनिष्ठ और मजबूत है। दोनों के राजनयिक रिश्तों की दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं। आज भारत और यूएई के बीच के राजनयिक संबंधों के 50 साल पुरे (50 yrs of diplomatic relations) हो गए हैं। इसके लेकर दोनों देशों में जश्न का माहौल है। इसी खुशी के मौके पर भारत-यूएई संयुक्त स्मारक टिकट की एक भौतिक प्रति को लॉन्च किया गया।

English summary

Growing India-UAE economic and commercial relations contribute to the stability and strength of a rapidly diversifying and deepening bilateral relationship between the two countries. Both sides are striving to further strengthen these ties for mutual benefits.