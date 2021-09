37 वर्ष पहले जापान के समंदर में बच्चों ने बोतलों में छोड़ा था एक संदेश......जानिए वह कहां मिला है

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

टोक्यो, 17 सितंबर: समंदर की लहरें कैसे आगे बढ़ती हैं, यह जानने के लिए 37 साल पहले कुछ स्कूली बच्चों ने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग के तहत इन बच्चों ने 750 बोतलों में एक खास संदेश डालकर जापान में टोक्यो के पास एक द्वीप से समंदर में डाल दिया था। इतने वर्षों में अबतक ये बोतलें दुनियाभर में अलग-अलग 17 जगहों पर मिल चुकी हैं। लेकिन, आखिरी 50वीं बोतल 2002 में जापान में ही एक समुद्र के तट पर मिली थी और उसके बाद से इस मिशन में लगे लोगों ने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। लेकिन, इसी महीने टोक्यो से 6 हजार किलोमीटर दूर एक दूसरे महादेश से उस स्कूल को वापसी संदेश मिला कि उन्हें बोतल मिल गई है।

English summary

Children of a school in Japan left a message in bottles to trace the Sea waves 37 years ago, one of them have been found in Hawaii