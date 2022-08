11th Panchen Lama के साथ चीन ने क्या किया, 27 साल बाद क्यों उठ रहे सवाल ? जानिए

International

ल्हासा (तिब्बत), 14 अगस्त: तिब्बत में 14वें दलाई लामा के 'संभावित' उत्तराधिकारी 11वें पंचेन लामा के साथ चीन ने क्या किया ? वह और उनका पूरा परिवार पिछले 27 वर्षों से लापता है। वह जिंदा भी हैं या उनके साथ किसी तरह की अनहोनी की जा चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार के अलावा शायद ही दुनिया में किसी को इसकी भनक तक है। लेकिन,धर्म गुरु दलाई लामा में ही अपनी धार्मिक आस्था रखने वाले तिब्बतियों की आत्मा से चीन के शासकों का खौफ भी 11वें पंचेन लामा की यादों को नहीं मिटा पाया है। यह मुद्दा एक बार फिर उठा है और चीन की शी जिनपिंग सरकार पर वैश्विक स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

What did China do to the 11th Panchen Lama, the 'probable' successor of the 14th Dalai Lama in Tibet? He and his entire family are missing for the last 27 years