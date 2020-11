MP: कंप्यूटर बाबा से अवैध निर्माण पर चली प्रशासन की JCB, दिग्विजय ने ट्वीट कर कही ये बात

Indore

इंदौर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है, यहां कंप्यूटर बाबा (रामदेव दास त्यागी) पर स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय प्रशासन ने रविवार (08 नवंबर) सुबह जंबूडी हप्सी गांव में सरकारी जमीन पर बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम को जेसीबी मशीनों से ढहा दिया है। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा सहित छह लोगों को जेल भेज दिया। वहीं, अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इसे बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंप्यूटर बाबा ने इंदौर जिले के जंबूडी हप्सी गांव में 46 एकड़ जमीन में से तीन एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके घर बना लिया था। मामला गरमाने पर पिछले दिनों राजस्व विभाग ने इसकी जांच की। जांच में अवैध कब्जा पाए जाने पर बाबा को सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया था। बता दें कि रविवार की सुबह कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया।

एसडीएम राजेश राठौर और शाश्वत शर्मा ने बताया कि तीन एकड़ जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया गया था। किसी तरह का विरोध न हो इसके लिए प्रशासन ने पहले ही पुख्ता इंतजाम कर लिए थे और राजस्व अमले के साथ गांधी नगर थाने की पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद थी। हालांकि, इस दौरान विरोध और हंगामा कर सरकार कार्य में बांधा डालने पर पुलिस ने कंप्यूटर बाबा सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

#WATCH Madhya Pradesh: District Administration today demolished an illegal construction belonging to Computer Baba in Indore.

"Six people have been detained as they tried to obstruct demolition process," says Additional District Magistrate (ADM), Indore pic.twitter.com/iX7ggDRk0k