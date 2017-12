जोमैटो के नए ऐड MC-BC को लेकर खड़ा हुआ विवाद, मालिक को मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली। ऑनलाइन लोगों को रेस्टोरेंट की जानकारी देने वाले जोमैटो कंपनी अपने नए ऐड को लेकर विवादों में घिर गई है। जिस तरह से कंपनी ने अपने नए ऐड में MCव BC शब्द का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से सोशल मीडिया पर कंपनी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के इस ऐड की तस्वीर को सुहेल सेठ ने ट्वीट करते हुए इसपर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुहेल सेठ ने इस ऐड की आलोचना करते हुए लिखा है कि आपको शर्म आनी चाहिए, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ट्वीट में टैग करते हुए ऐड को घृणित बताया है।

हालांकि जोमैटो ने एमसी, बीसी का फुल्म फॉर्म मैक एंड चीज, व बटर चिकन बताया है, लेकिन इस शब्द का शाब्दिक अर्थ हिंदी भाषी बतौर गाली के तौर पर लेते हैं, जिसपर सुहेल सेठ ने आपत्ति जताई है। सुहेल सेठ ने ऐड की तस्वीर को साझा किया है। विवाद बढ़ने पर जोमैटो कंपनी के मालिक पंकज चड्ढा ने इसपर अपनी सफाई देते हुए मांफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारा कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि लोग क्यों इसको लेकर नाराज हैं, हम इसके लिए मांफी मांगते हैं, हम इस एड को तुरंत वापस लेते हैं।

हालांकि जोमैटो के इस ऐड को लेकर एक तरफ जहां विवाद खड़ा हो गया है तो दूसरी तरफ उसके तमाम ऐसे ऐड हैं जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। तमाम लोगों ने ट्विटर पर ऐसे ऐड हैं जिसे लोगों ने ट्विटर पर साझा करते हुए उसकी तारीफ की है। एक ऐड काफी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमे फिल्म के गाने को लिखा गया है उंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, इसके बाद भी हम आपके पास खाना समय पर पहुंचाएंगे, हमे कॉल करिए।

This tweet is on 🔥 MOM picks it up but without giving credits. #Sigh pic.twitter.com/S0RGxzdYiD

Hey guys, we at @Zomato (me mostly, I'm a great team player) have been working on some outdoor ads. If you spot one in your city, please share a picture with us (me). Thanks! 😇 ☺️ pic.twitter.com/sxl5qYpAuk