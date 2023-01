Wrestlers Row: 'सकारात्मक परिणाम आएंगे...'बबीता फोगाट ने किया Tweet

बबीता फोगाट ने कहा कि ' मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ाने वाले देश के खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगी'।

oi-Ankur Sharma

Babita Phogat: दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौनशोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। देश को मेडल दिलाने वाले स्टार पहलवानों ने अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। विरोध कर रहे पहलवानों का एक दल आज खेल सचिव से मिला भी था लेकिन उसे संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला है तो वहीं इसी बीच भारत की स्टार पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट ने बड़ी बात कही है।

'सुखद और सकारात्मक परिणाम आएंगे'

बबीता फोगाट ने ट्वीट किया है कि 'खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए सरकार से हर स्तर पर बात चल रही है... एक खिलाड़ी होने के नाते आपको विश्वास दिलाती हूं कि जल्द ही सुखद और सकारात्मक परिणाम आएंगे।'

'मैं अपने सभी साथी खिलाड़ियो के साथ खड़ी हूं'

तो वहीं इससे पहले भी फोगाट ने कहा था कि 'कुश्ती के इस मामले में मैं अपने सभी साथी खिलाड़ियो के साथ खड़ी हूं। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि सरकार से हर स्तर पर इस विषय को उठाने का काम करूंगी और खिलाड़ियों के भावनाओं के अनुरूप ही आगे का भविष्य तय होगा, मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ाने वाले देश के खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगी' ।

जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं: अनुराग ठाकुर

गौरतलब है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि 'इसमें कोई शक नहीं है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, इसका संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को नोटिस दिया और 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है और वो भी पहलवानों से मिलकर बात करेंगे।'

मानसिक औऱ शारीरिक शोषण

पहलवानों का कहना है कि ' बृजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों का मानसिक औऱ शारीरिक शोषण करते हैं। ये सिलसिला लंबे वक्त से चला आ रहा है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। खेल मंत्रालय के अफसरों ने हमारी मांगों को सुना है लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो हम कानून का सहारा लेंगे क्योंकि जब तक बृजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाते हम पीछे नहीं हटेंगे।'

Wrestlers Row: 'Positive results will come...' Babita Phogat said on Twitter. here is her tweet, please have a look.