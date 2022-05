Worship Act 1991: तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा-'झूठा' और 'देशद्रोही', जानिए क्यों?

नई दिल्ली, 19 मई। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा अपने एक ट्वीट के कारण सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने अपने Tweet में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें झूठा, विध्वंसक और देशद्रोही करार दे दिया है। दरअसल बग्गा ने स्वामी के उस ट्वीट पर अपना गुस्सा निकाला है, जिसमें स्वामी ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को लेकर बात की थी।

बग्गा ने ट्वीट किया है कि 'यदि सभी हिंदूओं में से एक झूठा, विध्वंसक और देशद्रोही है, विशेष रूप से अयोध्या, काशी और मथुरा से संबंधित, तो वो है सुब्रमण्यम स्वामी। समय आ गया है कि सभी देशभक्त भारतीयों को डॉ स्वामी की हिंदू विरोधी गतिविधियों के बारे में पता चले।'

क्या कहा था सुब्रमण्यम स्वामी ने?

दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 'लोकसभा में पूर्ण बहुमत और राज्यसभा में वास्तविक बहुमत के साथ प्रधान मंत्री के रूप में 8 साल बाद भी, मोदी 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को हटाने में विफल रहे हैं। उससे यह उम्मीद की जा रही थी।'

क्या है पूजा स्थल अधिनियम, 1991?

आपको बता दें कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय संविधान 15 अगस्त, 1947 से पहले मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण या धार्मिक दृष्टिकोण से बदलने की इजाजत नहीं देता है और कोई अगर ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो उसे एक साल से लेकर तीन साल तक की सजा या जुर्माना देना होगा।

वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है, जब स्वामी ने बीजेपी या पीएम मोदी की ऐसी कटु आलोचना की है। वो इससे पहले भी कई बार मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। चाहे चीन का मसला हो या फिर बढ़ती महंगाई या फिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, स्वामी विपक्ष की तरह से मोदी सरकार पर वार करते रहते हैं। फिलहाल बग्गा के ट्वीट पर अभी तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखते हैं वो उन्हें क्या जवाब देती हैं।

If there is one liar, destroyer and traitor of all Hindu causes, specially those related to Ayodhya, Kashi and Mathura it is @Swamy39. It is high time all patriotic Indians know about the anti-Hindu activities of Dr. Swamy. https://t.co/eVpIPQ3SdA — Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) May 19, 2022

Even after 8 years as PM with absolute majority in Lok Sabha and de facto majority in Rajya Sabha, Modi has failed to withdraw the 1991 Places of Worship Act by moving Parliament for its deletion. It was expected of him. — Subramanian Swamy (@Swamy39) May 19, 2022

BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga slams Subramanian Swamy over the latter's tweet on the Places of Worship Act, 1991. pic.twitter.com/sL6DEyQ7Ld — ANI (@ANI) May 19, 2022

