Viral Video: महिला ने चप्पल दिखाकर मगरमच्छ को भगा दिया, इंटरनेट पर मिल रहे हैं कमाल के कमेंट

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 नवंबर: इंटरनेट पर एक वीडियो खूब धमाल मचा रहा है। इसमें सामान्य सी दिखने वाली एक महिला ने जिस अंदाज में विशाल मगरमच्छ को चप्पल दिखाकर भगाया है उससे यूजर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वीडियो बार-बाद देखा जा रहा है और दुनिया भर से इसपर तरह-तरह की चुटीली प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। कोई कह रहा है कि महिला के हाथ में चप्पल हो तो उसके सामने कौन टिक सकता है तो किसी को 'मां' की याद आ रही है। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देकर लोग अपने आस-पड़ोस की स्थिति को भी भावनाओं में जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। (वीडियो आखिर में है)

Everyone knows what it means when mom takes the shoe off. 😏😂🐊🥿 pic.twitter.com/CXD94m6PVz

English summary

A video of a woman drove a crocodile away by showing her slippers on the internet is becoming very viral and users are enjoying it fiercely