अरविंद केजरीवाल: दिल्ली को 'कोरोना कैपिटल' बनने से बचा पाएंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मरीज़ों को लेकर शुक्रवार को स्वतः सज्ञान लेते हुए चार राज्यों से जवाब माँगा है. उनमें से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ साथ दिल्ली भी है. जस्टिस कॉल ने दिल्ली को लेकर कहा कि यहाँ टेस्ट बहुत कम हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में अस्पतालों में शवों की जो हालत है वो भयावह है. इस बेंच ने कहा कि वेटिंग एरिया में शवों को रखा गया है.

ये बताता है कि दिल्ली में स्थिति कितनी ख़राब हैं. कुछ इसी तरह की भयावह स्थिति की बात ख़ुद दिल्ली सरकार ने की है.

दिल्ली में जुलाई के अंत तक में कोरोना के साढ़े पाँच लाख मरीज़ हो जाएंगे.

- 9 जून 2020 मनीष सिसोदिया, उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

इस बयान को सुनने के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में डर का माहौल है. अभी इस बयान के डर और सदमे से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इससे भी बड़ा बयान आ गया.

अगर बाहर वालों का इलाज दिल्ली में करना पड़ा तो दिल्ली में दोगुने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी. यानी जुलाई के अंत तक डेढ़ लाख बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी.

-10 जून 2020 अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? इस पर शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान देकर सभी अटकलों को शांत कर दिया.

दिल्ली में लॉकडाउन अब और नहीं बढ़ेगा.

-12 जून 2020 सत्येंन्द्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार

ऐसे में सवाल उठता है कि 68 दिन के लॉकडाउन में आख़िर दिल्ली की सरकार ने क्या तैयारी की?

कहां कमी रह गई? केजरीवाल से कहां चूक हुई? इसी सवाल का जबाव तलाशती है ये रिपोर्ट.

सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली कोरोना ऐप की कहानी. 2 जून को दिल्ली सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया. नीयत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन इस ऐप ने लोगों का भला कम किया सरकार की दिक़्क़तें ज़्यादा बढ़ा दीं.

ऐप लॉन्च होते ही मरीज़ों, उनके रिश्तेदारों और पत्रकारों ने सभी अस्पतालों में फ़ोन करके पता लगाना शुरू कर दिया कि किस अस्पताल में कितने बेड ख़ाली हैं.

पता चला कि ऐप में जो दिख रहा है और जो वास्तव में अस्पतालों की स्थिति है, वो एक जैसी नहीं है.

दिल्ली कोरोना ऐप के आँकड़ों पर ध्यान देंगे तो तीन अहम बातें नज़र आती हैं :

साफ़ है कि दिल्ली सरकार का ये ऐप फिलहाल के लिए एक छलावा है और इससे मरीज़ों का कुछ ख़ास कल्याण नहीं हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के वकील अशोक अग्रवाल के मुताबिक छोटे अस्पतालों का ही नहीं, बड़े अस्पतालों का भी हाल बुरा है. इसलिए लोग केवल बड़े नाम वाले अस्पतालों में जाना चाह रहे हैं. रोज़ ट्विटर पर सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें वायरल हो रही है जिनमें कॉरिडोर में मरीज़ बुरे हाल में पड़े दिखाई देते हैं, उन्हें अटेंड करने के लिए ना तो कोई नर्स है और ना ही कोई डॉक्टर. ऐसी तस्वीरें देखकर दूसरे मरीज़ों का भी हौसला टूटता है.

अशोक अग्रवाल का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों का डाक्टरों पर भरोसा बहुत बड़ी बात होती है. और वो बरसों की मेहनत से ही जीता जा सकता है.

लगातार मिल रही शिक़ायतों के बाद अब दिल्ली सरकार कोरोना ऐप के डेटा और अस्पतालों में ख़ाली बेड में तालमेल बिठाने की बात कर रही है. जल्द ही अस्पतालों में इस कमी को दूर करने के लिए सरकार हर अस्पताल में एक नोडल अफ़सर तैनात करने जा रही है, जो इस ऐप में सही डेटा भरने के लिए ज़िम्मेदार होंगे. बीबीसी से बातचीत में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने ये जानकारी साझा की.

दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 10 जून को एक सर्कुलर जारी कर सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि सभी अस्पताल और नर्सिंग होम अपने संस्थान के बाहर खाली बेड की संख्या और इलाज के ख़र्च का बोर्ड लगाएंगे.

उम्मीद है कि इन आदेशों के बाद दिल्ली में कोरोना के इलाज की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी.

ऐप में दिख रहा है कि बेड ख़ाली है लेकिन इसके बाद भी कुछ मरीज़ों को बेड नहीं मिल पा रहा है, इस स्थिति को समझने के लिए हमने राजीव गांधी सुपर स्पेशियैलिटी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर बीएल शेरवाल से बात की.

उनका कहना है कि पहले माइल्ड सिम्प्टम वाले मरीज़ों को हम भर्ती नहीं करते थे. इसका मतलब ये नहीं कि हम इलाज नहीं कर रहे थे. जिनको इलाज की जरूरत थी, केवल उनको ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा था.

लेकिन 6 जून को दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया जिसके बाद कोरोना के लक्षण वाले हर मरीज़ का ट्रीटमेंट करना अनिवार्य कर दिया गया है. नए आदेश के मुताबिक कोई मरीज़ कोविड19 पॉज़िटिव है या नहीं इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता, अगर उसमें कोरोना के लक्षण हैं तो अस्पताल को उसे एडमिट करना ही होगा. फिर हर सुबह ऐसे मरीज़ों की दोबारा जाँच की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर उसको नॉन-कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है. कोरोना के क़हर के बीच आम आदमी इस वक़्त पैनिक की स्थिति में है और रिपोर्ट पॉज़िटिव आते ही वो सीधा अस्पताल की ओर भाग रहा है. बीमारी का पता चलते ही हर कोई अब अस्पताल में ही भर्ती होना चाहता है. ऐसे में अगर किसी एसिम्प्टोमैटिक पॉज़िटिव मरीज़ को नॉन कोविड अस्पताल जाने या घर में ही आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है तो वो ये शिक़ायत करने लगते हैं कि अस्पताल उनका इलाज करने से कतरा रहा है. असल दिक्कत यहां है.

सरकारी आदेशों से ग़लतफ़हमियों का सबसे ताज़ा उदाहरण सर गंगाराम अस्पताल है. इस अस्पताल पर कोरोना टेस्ट के लिए RT-PCR ऐप का इस्तेमाल ना करने के मामले में एफआईआर दर्ज़ की गई.अब अस्पताल में कोविड19 के मरीज़ों का इलाज तो हो रहा है लेकिन उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं.

बीबीसी से बातचीत में सर गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर एसपी बायोत्रा ने बताया कि ये हास्यास्पद है कि एक तरफ सरकार कह रही है सब लक्षण वाले मरीज़ों को दाख़िला दो और दूसरी तरफ हम टेस्ट कर ही नहीं सकते. ऐसे में कैसे पता लगाएं कि कौन मरीज़ कोरोना पॉज़िटिव है और कौन नहीं.

उनके मुताबिक दिक़्क़त तो बहुत हो रही है, लेकिन राज्य सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए. नहीं तो क़ानूनी तौर पर हम जो कर सकेंगे, वो ही कर पाएंगे. अब गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया है कि सभी अस्पताल में कोविड19 के टेस्ट की व्यवस्था हो, जहाँ कहीं भी लैब की सुविधा है.

दिल्ली के अस्पतालों में किसको दाख़िला मिलेगा और किसको नहीं, इसको लेकर तीन दिन तक जो कन्फ़्यूज़न चला वो भी किसी से छुपा नहीं है.

इतना ही नहीं पिछले हफ़्ते दिल्ली सरकार ने 6 प्राइवेट लैब को भी कोरोना टेस्ट करने से मना कर दिया. उनपर आईसीएमआर के नियमों की अनदेखी करने का आरोप था. इन 6 लैब की प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता 4000 थी.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में टेस्टिंग कम होने के मुद्दे पर सवाल खड़े किए. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का दावा है कि देश में प्रति 10 लाख लोगों पर सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में किये जा रहे हैं. लेकिन सच्चाई ये भी है कि जून के शुरुआती 10-12 दिनों में टेस्ट मई के मुकाबले कम हुए हैं. दिल्ली की विधायक आतिशी ने एक टीवी चैनल डिबेट में बताया कि, जून में टेस्टिंग कम होने के पीछे की वजह कुछ लैब पर दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई भी है.

इससे पहले 24 मई को दिल्ली सरकार ने आदेश पारित किया था कि जिन अस्पतालों/नर्सिंग होम की क्षमता 50 बेड से ज़्यादा है, उन्हें अपना 20 फ़ीसदी बेड कोरोना के मरीज़ों के लिए रिज़र्व रखना होगा.

