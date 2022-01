रिकवरी के बाद भी क्यों परेशान करते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण? इसके बारे में सबकुछ जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 26 जनवरी: कई लोग दावा करते नहीं थकते कि ओमिक्रॉन के लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं, सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसे होते हैं। लेकिन कोविड के इस नए वेरिएंट को फिर भी हल्के में लेना सही नहीं है। एक्सपर्ट बार-बार आगाह कर रहे हैं कि अभी इससे संबंधित पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए अभी इसके लंबे समय में पड़ने वाले प्रभाव को नहीं समझा जा सकता है। समझदारी इसी में है कि हमसे ऐसी कोई लापरवाही ना हो, जिसके चलते हमें उसके लक्षण इंफेक्शन खत्म होने के बाद भी पीड़ा देते रहें। क्योंकि, सरकार ने तो सात दिन में आइसोलेशन खत्म करने की बात कह दी है। लेकिन, हो सकता है कि इंफेक्शन खत्म होने के बाद भी मरीज के शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए और भी वक्त चाहिए। इसलिए कोविड मरीजों को चाहिए कि जल्दबाजी ना करें, आराम करें और शरीर को पर्याप्त समय दें।

English summary

The symptoms of the Omicron variant of Covid are bothering patients even after the infection is over, because people are taking it lightly