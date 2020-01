अमेज़न के जेफ़ बेज़ोस पर क्यों भड़की हुई है मोदी सरकार?

India

"अमेज़न भारत में छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक अरब डॉलर यानी करीब 7 हजार करोड़ रुपये निवेश करेगी. यह रकम छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबार का डिज़िटाइज़ेशन करने में लगाई जाएगी, जिससे वे अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकेंगे. साल 2025 तक 10 अरब डॉलर के मेक इन इंडिया उत्पादों को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा गया है. मैं आज एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ. मुझे लगता है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी. इसकी गतिशीलता, जोश...ये देश कुछ ख़ास है और इसका लोकतंत्र भी."

दुनिया के सबसे अमीर शख़्स और ई-कॉमर्स बिज़नेस के बहुत बड़े खिलाड़ी जेफ़ बेज़ोस ने नई दिल्ली में अमेज़न के एक कार्यक्रम में ये बातें कही.

उनके इस बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "वो (जेफ़ बेज़ोस) एक अरब डॉलर का निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर वो हर साल एक अरब डॉलर का घाटा दिखाते हैं, वो अपने नुक़सान का इंतज़ाम भी कर रहे होंगे. निवेश का स्वागत है, लेकिन ये इसलिए लिया गया है कि ताकि वो अपने घाटे की भरपाई कर सकें. लेकिन वो भारत पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं. ऑनलाइन कारोबार मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनी अगर दूसरों का बाज़ार बिगाड़ने वाली मूल्य नीति पर नहीं चल रही है तो उसे इतना बड़ा घाटा कैसे हो सकता है?"

अमेज़न और फ़्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले संगठन 'कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' ने गोयल के बयान की तारीफ़ की है.

संगठन के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "इससे पता चलता है कि सरकार देश के उन सात करोड़ स्थानीय व्यापारियों के हितों को लेकर संवेदनशील है जो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की ग़लत नीतियों की वजह से नुक़सान झेल रहे हैं."

गोयल के इस बयान पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ज़बरदस्त तंज किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ और लोगों की बेइज्जती करनी चाहिए, क्योंकि इससे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने में मदद मिलेगी.

The snub will reverse the five successive month decline in Imports and the eight successive month decline in Exports. The

Commerce Minister should snub more people to boost Imports and Exports.