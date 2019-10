नेपाली जिनपिंग को लेकर क्यों कह रहे हैं मोदी से सीखो

India

bbc-BBC Hindi

23 साल बाद किसी चीनी राष्ट्रपति नेपाल दौरा होने वाला था और नेपाल इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ा चाहता था. शी जिनपिंग 12 अक्टूबर की शाम काठमांडू पहुंचे. सड़के पहले से ही साफ़ करवा दी गई थीं. शी जिनपिंग की बड़ी-बड़ी तस्वीरें सड़क के किनारे टंगी थीं. चीनी राष्ट्रध्वज भी काठमांडू की सड़कों पर लहरा रहे थे.

कुछ इस तरह की तैयारी राष्ट्रपति जिनपिंग के खाने के लिए की गई थी. काठमांडू पोस्ट के अनुसार राष्ट्रपति जिनपिंग को नॉर्व की सामन मछली, डिसों मस्टर्ड की चटनी, मैसकार्पोन चीज़, कैंटोनीज नूडल्स के साथ कई तरह तरह के व्यंजन परोसे गए. राष्ट्रपति जिनपिंग को ये व्यंजन शनिवार को डिनर में परोसे गए थे.

राष्ट्रपति जिनपिंग को दिया गया स्टेट डिनर नेपालियों को पसंद नहीं आया और लोगों ने सोशल मीडिया पर ग़ुस्से का इज़हार किया. इनका कहना है कि ज़्यादातर देश अपने देश खान-पान परोसते हैं और इस पर गर्व करते हैं. लेकिन नेपाल ने विदेशी व्यंजन परोसा.

राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए स्टेट डिनर की व्यवस्था क्राउन प्लाज़ा में थी. चीनी राष्ट्रपति के लिए यहीं रुकने की व्यवस्था की गई थी. नेपालियों ने नेपाली भोजन नहीं परोसने को लेकर ट्विटर पर सरकार के प्रति ग़ुस्सा जताया है. @alienepalien नाम के ट्विटर अकाउंट से लिखा है, ''राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए मेन्यु बिल्कुल बेकार था. कम से कम एक नेपाली फूड तो होना चाहिए था. डिनर में कम से कम एक नेपाली मिठाई ही शामिल कर देते.''

Cantonese Pan Fried Noodles with Lu Han Chi can make or break the visit. Whose idea was it to push Chinese food on to the menu? @hello_sarkar please see what the GOI did. They stuck with an all Indian, mostly Malabar, menu. Good luck all the same, and Bon Appetit!