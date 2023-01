सोना का दाम बढ़ क्यों रहा है, खरीदारों को क्या करना चाहिए ?

सोना का दाम बढ़ता ही जा रहा है। 10 साल में ही यह करीब 90 फीसदी बढ़ गया है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यह स्थिति लगातार बनी रहने की संभावना है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीते मंगलवार को सोना का दाम अबतक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। भारत में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 57,322 रुपए हो गया। जबकि, अक्टूबर में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए के आसपास ही थी। मतलब तीन-चार महीने में सोना करीब 14% महंगा हो गया। सोना हमेशा निवेश के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। सोने के आभूषण बनाना भी एक तरह से निवेश ही रहा है। सोना खरीदारों और सोने में निवेश करने वाले लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं और सवाल हैं। मसलन, यह ट्रेंड क्यों है, कितना स्थाई है? अभी सोने में निवेश करना सही रहेगा या नहीं?

Gold पर World Gold Council का खुलासा, भारतीय महिलाओं के पास है 'सोने का भंडार' | वनइंडिया हिंदी

English summary

The gold price is continuously increasing. This week it has reached its record level so far. Experts are telling that there can be more boom in it now,