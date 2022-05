क्यों कांग्रेस की 'मंडली' में फिट बैठे इमरान प्रतापगढ़ी ? दूसरे 'इमरान' खाली हाथ

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 30 मई: कांग्रेस ने राज्यसभा के 10 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, वह पार्टी के अंदर और बाहर की राजनीति में बहस का मुद्दा बन गया है। कई नेताओं ने काफी भरोसे से अपने लिए उम्मीद लगाए रखी थी, उनकी उम्मीद धाराशायी हो चुकी है। जबकि, कुछ की तो जैसे लौटरी ही लग गई है। उन्हीं में से एक हैं पार्टी के युवा नेता और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी। साफ है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश के इस शायर को महाराष्ट्र से टिकट देकर लंबे वक्त के लिए मुस्लिम राजनीति के हिसाब से दांव लगाया है। लेकिन, कांग्रेस की इस लिस्ट को देखकर यूपी के एक और 'इमरान' हैं, जिन्हें शायद आज अपनी 'गलती' पर काफी पछतावा हो रहा होगा।

English summary

Congress gave Rajya Sabha ticket to Imran Pratapgarhi of UP from Maharashtra, Muslim face and former Congressman Imran Masood would be very sorry