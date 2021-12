अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में क्यों हुए शामिल? जानिए

India

नई दिल्ली, 1 दिसंबर: दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के सबसे बड़े चेहरे मनजिंदर सिंह सिरसा ने अचानक बीजेपी का कमल थामकर पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक की राजनीति में सुगबुगाहट ला दी है। भाजपा में शामिल होने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। कृषि कानूनों की वापसी के बाद एक जाट सिख नेता का बीजेपी में आना सीधे पंजाब चुनावों से जोड़ा जाना स्वाभाविक है। लेकिन, इसका प्रभाव दूर तक पड़ सकता है। 48 साल के सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं और अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के करीबी माने जाते रहे हैं। उनके भाजपा में आने से अकाली दल को पंजाब चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका लगा है तो यह मौजूदा माहौल में बीजेपी-विरोधी बाकी पार्टियों के लिए भी असहज करने वाली स्थिति है।

EX president of Delhi Gurdwara Management Committee Manjinder Singh Sirsa has said that he has joined BJP for the sake of Sikh community