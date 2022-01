WHO ने कहा- Omicron को हल्के में लेना दुनिया भर के लिए हो सकता है खतरनाक

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। इन दिनों कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया के सभी देश के लोग जूझ रहे हैं। किसी देश में कहीं हजारों की संख्या में ओनिक्रॉन संक्रमित मिल रहे हैं तो कई सैकड़ों में। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन यानी कि डब्लयूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर कहा है कि अगर हम यह मानते हैं कि ओमिक्रॉन एक हल्की बीमारी है तो यह खतरनाक हो सकता है।

{image-_122578851 hindi.oneindia.com}

WHO कोविड-19 की टेक्निकल लीड मारिया वॉन केरखोवे ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी देख रहे हैं कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन के मरीजों को अस्पताल में कम भर्ती करना पड़ रहा है लेकिन यह समझना की ओमिक्रॉन एक हल्का रोग है यह खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के मामले लो रिस्क पर तेजी से बढ़ रहे हैं। कृपया सावधान रहें।

Concise and crystal clear message from @mvankerkhove about the current evolution of the pandemic.

In a nutshell: Oversimplified narratives might be dangerous.pic.twitter.com/3abiW3d76U