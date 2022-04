कौन हैं विनय मोहन क्वात्रा? जो हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह बने नए विदेश सचिव

India

नई दिल्ली, 04 अप्रैल: भारत सरकार ने सोमवार को विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया। क्वात्रा वर्तमान में नेपाल में भारत के राजदूत हैं। वह 1 मई को हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह कार्यभार ग्रहण करेंगे। आईएफएस अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा काठमांडू में एक भारतीय राजनयिक और वर्तमान राजदूत हैं। इससे पहले, उन्होंने फ्रांस और नेपाल में राजदूत के रूप में कार्य किया है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

विनय मोहन क्वात्रा का जन्म 1965 में हुआ था। उन्होंने विज्ञान में परास्नातक (एमएससी) की डिग्री हासिल की है। विनय मोहन क्वात्रा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच भाषा भी बोलते हैं। क्वात्रा का विवाह श्रीमती पूजा से हुआ है और उनके दो पुत्र हैं।

विनय मोहन क्वात्रा का करियर:

विनय मोहन क्वात्रा ने इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने मई 2010 से जुलाई 2013 तक वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में मंत्री (वाणिज्य) के रूप में भी कार्य किया है।

जुलाई 2013 और अक्टूबर 2015 के बीच क्वात्रा ने विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग का नेतृत्व किया और बाद में विदेश मंत्रालय में अमेरिका डिवीजन के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ भारत के संबंधों को देखा।

उन्होंने विदेशों में और भारत में भारत के कई मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। विनय मोहन क्वात्रा को कई प्रकार के असाइनमेंट में लगभग 32 वर्षों का अनुभव है।

हर्षवर्धन श्रृंगला 29 जनवरी 2020 से भारत के 33 वें और वर्तमान विदेश सचिव के रूप में कार्यरत एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत, थाईलैंड में राजदूत और बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया।

