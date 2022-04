कौन हैं UPSC के नए चेयरमैन मनोज सोनी ? उनके बारे में सबकुछ जानिए

India

नई दिल्ली, 19 अप्रैल: संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर मनोज सोनी ही इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल एक साल से थोड़ा ज्यादा का होगा। क्योंकि,यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष तक की उम्र के लिए होती है और अगले साल वो आयोग में 6 साल की अवधि पूरी कर लेंगे। मनोज सोनी यूपीएससी के 31वें चेयरमैन बनाए गए हैं। उनका पूरा जीवन बहुत ही कठिन संघर्ष की कहानी बयां करता है, लेकिन सदस्य से चेयरमैन बनाए जाने के बाद उनकी नियुक्ति पर भी विवाद किया गया है। आइए जानते हैं उनके बारे में और यह भी जानेंगे की विवाद में कितना दम है।

The whole life of Dr. Manoj Soni, the new chairman of UPSC, has been spent in struggle.He studied and took care of the family by selling incense sticks in the chawl