जानिए, क्या करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू, जिनसे मिलने पहुंचे सीएम योगी

oi-Ankur Singh

लखनऊ, 23 जून। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के बेटे योगेश मौर्य की हाल ही में शादी संपन्न हुई। योगेश की शादी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच रिश्तों में कुछ अनबन थी, यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के घर पर पहुंचे तो दोनों के मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आई। हालांकि इस मुलाकात को पारिवारिक कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी हैं। ऐसे में आईए डालते हैं एक नजर केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य और बहू अंजलि मौर्य पर, जिनकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरी कम हुई।

