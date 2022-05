धरती पर अकेली बच गई है यह चिड़िया, इसके बाद प्रजाति खत्म, चिल्का झील है आखिरी बसेरा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

भुवनेश्वर, 5 मई: व्हाइट ग्रे-हेडेड स्वैम्फेन पृथ्वी पर एक ही बच गई है और वह भी ओडिशा के सबसे विशाल झील में। अगर इस पक्षी को कुछ हो गया तो यह प्रजाति धरती से डायनासोर की तरह विलुप्त जाएगी। इसके बारे में एक शोध हुआ और वह एक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह चिड़िया अभी चिल्का झील के इलाके में है, जो देश के पूर्वी तट पर खारे पाने की विशाल झील है और अपनी सुंदरता के लिए देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन, सवाल व्हाइट ग्रे-हेडेड स्वैम्फेन का है, जिसे अब धरती पर दोबारा से देख पाने की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है।

Near the Chilika Lake of Odisha is the Earth's only White Grey-headed Swamphen, with this this species of bird will become extinct from the earth