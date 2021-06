जब सुशांत सिंह राजपूत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी, तो उनके पापा ने क्या कहा था ?

India

मुंबई, 13 जून: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सोमवार को पहली पुण्यतिथि है। उनकी मौत का राज अबतक नहीं खुल पाया है और मामला अदालत और जांच सीबीआई के अधीन पड़ा हुआ है। कहते हैं कि बॉलीवुड में कदम रखने और फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हो जाने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत की किताबों में दिलचस्पी कभी खत्म नहीं हुई थी। शूटिंग खत्म होने के बाद देर रात जहां मुंबइया फिल्मों के कलाकार रंगीन पार्टियों में वक्त गुजारते हैं, वहीं सुशांत अपने कमरे की छोटी सी लाइब्रेरी में मनपसंद किताबों में खो जाना पसंद करते थे। वह दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन जब उनके सामने यह करियर बुलंदियों पर ले जाने के लिए हाथ फैलाए खड़ा था, तब उन्होंने अचानक से ऐक्टिंग की दुनिया में अपना हुनर आजमाने का फैसला कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के जिस बैकग्राउंड से आते थे, उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई का क्या मायने है, कोई मुंबइया हीरो शायद ही कभी समझ पाएगा। इसलिए उनके लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, उन्हें अपना पिता और परिवार के बाकी सदस्यों का सामना करना था।

When Sushant Singh Rajput left engineering studies to become an actor in Bollywood, the family was shocked, the father kept saying till the end – son would have taken the degree