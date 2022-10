सूर्य जब 'सोया' रहता है तो क्या होता है ? भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा दुर्लभ रहस्य

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 3 अक्टूबर: सूरज इस साल की शुरुआत से बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहा है। अभी भी सूर्य देवता अपनी पूरी गति में हैं। उसकी सक्रियता ने बड़ी संख्या में दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत एलन मस्क के अत्याधुनिक सैटेलाइट को भी भस्म कर दिया है। लेकिन, अरबों साल के इतिहास में सूरज हमेशा इतना ही उग्र नहीं रहा है। ऐसे भी समय गुजरते हैं, जब धरती से यह तारा बिल्कुल ही शांत या सोया हुआ नजर आता है। अब तक यही मालूम था कि इस सुषुप्तावस्था में सूरज बिल्कुल ही निढाल होता है। लेकिन, अब वैज्ञानिकों ने 10 हजार साल के रिकॉर्ड के आधार पर पाया है कि ऐसा नहीं होता। बड़ी बात ये है कि यह सफलता भारतीय शोधकर्ताओं को ही मिली है।

English summary

The Sun remains active from within even in its dormant state. Indian researchers have come to know about this through research based on 10,000 years long computer simulation