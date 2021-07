63 साल की उम्र में एक्ट्रेस ज़ीनत अमान ने जताई तीसरी शादी की इच्छा, कहा-मुझे भी हक है

India

oi-Bavita Jha

मुंबई। बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा में एक्ट्रेस ज़ीनत अमान के योगदान को कोई भूल नहीं सकता। 70 के दशक में उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने अपनी ग्लैमरस छवि से बॉलीवुड जगत को नई दिशा दिखाई, लेकिन ज़ीनत अमान जितनी अपनी अदाकारी के लिए जानी जाती हैं तो उतनी ही अपने निजी जीवन की वजह से विवादों में रही है। दो-दो शादियों के बावजूद ज़ीनत अमान को अपनी जिंदगी अकेलपन में जीनी पड़ी। एक इंटरव्यू के दौरान ज़ीनत अमान ने अपने पुराने पलों को याद किया और बताया कि कैसे उन्हें अपनी दोनों शादियों में दर्द झेलना पड़ा।

English summary

When 63 years Old zeenat aman wants to do third marriage, said I have right to think about myself