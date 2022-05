Wheat:एक्सपोर्ट बैन के अलावा कीमत नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम क्या हैं, कितने दिनों में घटेंगे दाम ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 मई: गेहूं की वैश्विक किल्लत की वजह से इसकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया है कि फिलहाल इसके निर्यात को रोक दिया है। इससे पहले सरकार इसकी कीमतें नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा चुकी थी। अब सरकार और एक्सपर्ट दोनों का मानना है कि आने वाले दिनों में आटे और गेहूं की कीमतें घटनी शुरू हो जाएंगी और जाहिर है कि इसका खाने-पीने की बाकी चीजों पर भी बड़ा व्यापक असर पड़ेगा; और आखिरकार बढ़ती महंगाई पर भी काफी हद तक नियंत्रिण लगने की उम्मीद है। आप इस आर्टिकल में देश में इस समय गेहूं से जुड़ी सारी वास्तविक परिस्थितियों को समझिए।

English summary

wheat export Ban will reduce its prices in India's domestic market in one to two weeks, hoarders will be forced to release stock