देश के किसानों की चमकी किस्मत, MSP से ज्यादा भाव पर बिक रहा है गेहूं, खेतों में ही अच्छी कीमत दे रहे व्यापारी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 20 अप्रैल: पिछले साल नवंबर तक देश में किसानों का एक वर्ग एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा था। आज हालात ने ऐसी करवट ली है कि किसानों को कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है और उनके गेहूं के पैसे खेतों में ही पहुंच जा रहे हैं और वह भी एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह गेहूं की मांग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ इजाफा माना जा रहा है, जिसके चलते इसकी कीमतें वैश्विक स्तर पर उछाल मार रही हैं। आलम यह है कि सरकार भी गेहूं खरीद का टारगेट कैसे पूरा करेगी, इस पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि गेहूं की डिमांड तो खुले बाजार में ही बहुत ज्यादा है।

English summary

There has been a huge increase in the demand for wheat in the country, coupled with a jump in international prices,Due to this farmers are getting benefit