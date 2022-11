WhatsApp ने अक्टूबर में 23 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए, किस नियम के तहत किया ऐसा ? जानिए

इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अक्टूबर महीने में 23 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं। यह कार्रवाई आईटी रूल्स 2021 के तहत की गई है। इनमें से करीब एक-तिहाई अकाउंट पर कंपनी ने खुद ऐक्शन लिया है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉयस-ओवर-आईपी सर्विस व्हाट्सएप ने बुधवार को कहा है कि उसने अक्टूबर महीने में 23 लाख से ज्यादा अकाउंट को बैन कर दिया है। व्हाट्सएप की ओर से कहा गया है, इनमें से करीब एक-तिहाई अकाउंट के खिलाफ उसने अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए उसे प्रतिबंधित किया है। दरअसल, आईटी रूल्स 2021 के तहत सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को हर महीने इस तरह की कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित करनी है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर की तुलना में प्रतिबंधित किए गए अकाउंट की संख्या में अक्टूबर में भारी बढ़ोतरी हुई है।

English summary

WhatsApp has banned more than 23 lakh accounts for misusing the social media platform. This action has been taken in the month of October, the information has been given by the company owned by Meta