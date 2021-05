तीसरी लहर में ऑक्सीजन की चुनौती का सामना करने की क्या है तैयारी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 मई: कोविड की दूसरी लहर ने देश में जो तबाही मचाई है, उसके बाद तीसरी लहर को लेकर सरकार किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। अस्पतालों से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई चेन तक सरकार अब महामारी की संभावित तीसरी लहर को लेकर सभी तरह की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन, यह सब उतना आसान नहीं है। उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर ऑक्सीजन प्लांट लगा भी दिए जाएं तो इतनी जल्दी उसे चलाने वाले प्रशिक्षित स्टाफ कहां से आएंगे। यह चुनौती सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट को लेकर नहीं है। अस्थाई अस्पताल बनाने पर भी उसके लिए स्टाफ जुटाने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन, इन चुनौतियों से निपटने की तैयारियों शुरू कर दी गई हैं।

English summary

In the third wave of Covid, 500 new plants will be set up to deal with the oxygen crisis and 5000 ITI graduates will be trained