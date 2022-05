क्या है 'नफरत' पर पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखने के पीछे की मंशा ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 1 मई: देश के सम-सामयिक मसलों पर कुछ पूर्व नौकरशाही और कुछ बुद्धिजीवियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चिंता' जताते हुए चिट्ठियां लिखने का हाल में एक ट्रेंड सा बन चुका है। पिछले महीने के आखिर में भी करीब 100 पूर्व नौकरशाहों ने देश में कथित रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत को लेकर अपनी चिंता पीएम मोदी तक पहुंचाई गई थी। लेकिन, अब करीब 200 पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह और सशस्त्र सेना के भी पूर्व दिग्गजों ने एक जवाबी चिट्ठी लिखी है और पीएम मोदी को लिखी गई पहली चिट्ठी के पीछे की मंशा को उजागर करने का दावा किया है।

Former judges, government officers and army veterans retaliated on the letter of former bureaucrats to PM Modi expressing concern about the environment of the country