सोनिया गांधी कांग्रेस में अकेले क्या करने वाली हैं, जो नेहरू-इंदिरा और राजीव मिलकर भी ना कर पाए ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर: कांग्रेस की ओर से यह साफ किया जा चुका है कि कम से कम एक साल तक और सोनिया गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। दरअसल, पार्टी के कई नेता ही सवाल उठा रहे थे कि अंतरिम अध्यक्ष जैसी व्यवस्था से पता ही नहीं चल पा रहा है कि फैसले ले कौन रहा है? लेकिन, सोनिया ने साफ कर दिया है कि वही अध्यक्ष हैं और अगले साल तक नई व्यवस्था बनाने तक वही इसपर काबिज भी रहेंगी और जिसे भी कुछ पूछना हो, सीधे उनसे पूछे और मीडिया में जाने की प्रवृत्ति छोड़ दे। सोनिया गांधी कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड एक दशक पहले ही बना चुकी हैं। यानी वह अगले एक साल और अध्यक्ष रहेंगी तो वह जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को मिलाकर भी कांग्रेस अध्यक्ष का जितना कार्यकाल होता है, उससे ज्यादा समय तक इस पद पर रहने वाली नेता बन जाएंगी।

English summary

Sonia Gandhi's tenure as Congress President is going to be more than the total tenure of the rest of the Gandhi-Nehru family members