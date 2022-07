African Swine fever क्या है ? इसके बारे में ये 10 बातें आपको जाननी चाहिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 जुलाई: केरल के वायनाड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पता चलने के बाद 300 सुअरों को मारने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले देश के कुछ और हिस्सों से भी सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैलने की खबरें आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इस खतरे को लेकर केरल को सभी तरह की सावधानियां बरतने के लिए आगाह किया था। आइए जानते हैं कि यह बीमारी है क्या? क्या इंसानों को भी इससे खतरा है ? यह अर्थव्यवस्था के लिए क्यों चुनौती है? दुनिया में इसका वायरस कहां तक फैल चुका है और भारत में किन राज्यों से इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

English summary

African Swine Fever:Orders have been issued to kill 300 pigs after it was detected in Kerala's Wayanad. Know what is this disease and what is the danger to humans