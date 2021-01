पश्चिम बंगाल: BJP ने शेयर किया CM ममता बनर्जी का Video, पूछा- '...तो जय श्री राम से दिक्कत क्यों?'

India

oi-Akarsh Shukla

West Bengal Assembly Elections 2021: पश्चिम बंगाल में अब 'जय श्री राम' (Jai Shri Ram) के नारे को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Subhash Chandra Bose) की 125वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित विक्टोरिया मेमोरियल कार्यक्रम में 'जय श्री राम' के नारे लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भाषण देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी के इस व्यहार पर जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नाराजगी जताई, वहीं कांग्रेस ने सीएम बनर्जी का समर्थन किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी का अपमान करने का आरोप लगाया है।

इस बीच बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। बीजेपी ने दावा किया है कि सीएम ममता ने नेताजी का अपमान किया है और पूछा है कि वह 'जय श्री राम' से क्यों नाराज हैं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने हाली ही में ट्विटर पर सीएम ममता बनर्जी की एक वीडियो क्लिप साझा की है जिसमें वह एक रैली दौरान मंच से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की जाने वाली 'प्रार्थना' का पाठ करती नजर आ रही हैं। पोस्ट के साथ बीजेपी ने पूछा कि अगर ममता भाषण के दौरान प्रार्थना कर सकती हैं, तो उन्हें 'जय श्री राम' का जाप करने में समस्या क्यों है।

If CM Mamata Banerjee can recite an Islamic prayer at a West Bengal government event, why does she have a problem being greeted with Jai Shree Ram?

Appeasement?

She disgraced Bengal and insulted Netaji’s legacy by her conduct at the event to commemorate Netaji’s anniversary. pic.twitter.com/OpQ7MR60m2