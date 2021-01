West Bengal Assembly Elections 2021: मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे पर बोलीं ममता- इसे नकारात्मक न लें

India

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी साल मई में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बीच टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्‍मी रतन शुक्‍ला ने मंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया है। वो पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री थे। लक्ष्‍मी रतन के इस्‍तीफे के बाद ममता बनर्जी का बयान आया है। उन्‍होंने कहा है कि कोई भी इस्‍तीफा दे सकता है। ममता बनर्जी ने बताया कि लक्ष्‍मी रतन शुक्‍ला ने अपने त्‍याग पत्र में लिखा है कि वह खेल को अधिक समय देना चाहते हैं और एक विधायक के रूप में जारी रहेंगे। इसे नकारात्मक तरीके से न लें।

आपको बता दें कि लक्ष्‍मी रतन शुक्‍ला मंत्री पद के अलावा हावड़ा के टीएमसी जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उल्‍लेखनीय है कि लक्ष्‍मी रतन शुक्‍ला भारत के लिए तीन वनडे खेल चुके हैं। इसके इसके अलावा आईपीएल में भी वो कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेल चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राजनीति का रुख किया, बंगाल के हावड़ा उत्तर से विधायक बने। जिसके बाद ममता सरकार में उन्हें खेल और युवा मामलों के मंत्री का पद मिला।

Anyone can resign. He (Laxmi Ratan Shukla) wrote in his resignation letter that he wants to give more time to sports and will continue as an MLA. Don't take it in a negative way: West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/ivR97RIoTw pic.twitter.com/xL0hztp5KX