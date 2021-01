पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरेगी शिवसेना, पार्टी बैठक में हुआ फैसला

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। West Bengal Assembly Elections 2021: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने वाली है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पहले से ही चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, इसी बीच अब महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना (ShivSena) ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, 2021 के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना ने संजय राउत ने रविवार की इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की जानकारी देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा, 'पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद, शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम जल्दी ही कोलकाता पहुंचेंगे। जय हिंद।' गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच शिवसेना के भी चुनाव में हिस्सा लेने से माना जा रहा है कि बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

So, here is the much awaited update.

After discussions with Party Chief Shri Uddhav Thackeray, Shivsena has decided to contest the West Bengal Assembly Elections.

We are reaching Kolkata soon...!!

Jai Hind, জয় বাংলা !