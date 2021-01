बोले अमित शाह-'कश्मीर में बिना खून का एक बूंद बहाए हुए शांति से चुनाव', कांग्रेस पर साधा निशाना

None had the courage to abrogate the provisions of Article 370 in Jammu-Kashmir: Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के बागलकोट के एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है,आप लोग उन पर भरोसा ना कीजिए, वो केवल भड़काने का काम करती है, उसका काम ही है केवल भ्रम फैलाना।

English summary

Amit Shah also said none had the courage to abrogate the provisions of Article 370 and Article 35A in Kashmir in the past 70 years.