दिलीप घोष ने ट्रंप से की CM ममता बनर्जी की तुलना, बोले- हार के बाद वह भी नहीं छोड़ेंगी Nabanna

नई दिल्ली। West Bengal Assembly Elections 2021: पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर करारा हमला किया। उन्होंने सीएम बनर्जी की तुलना अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की है। दिलीप घोष ने कहा, 'वह (ममता बनर्जी) ने हमेशा टंप की तरह अडिग व्यवहार, तानाशाही व्यवहार दिखाया है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। उनकी पार्टी में खुद कोई लोकतंत्र नहीं है, लोग छोड़ कर चले जा रहे हैं। राज्य में कोई लोकतंत्र या कानून और व्यवस्था नहीं है।'

गौरतलब है कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होना है जिसके मद्देनजर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राज्य का दौरा शुरू कर दिया है। दो महीने के अंतराल में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दो बार ममता बनर्जी के गढ़ पहुंचे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई नेताओं ने सीएम ममजा बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी सिलसिले में चुनाव से पहले दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

The manner in which Donald Trump is behaving today, if a dictator like Mamata Banerjee loses, she won't leave Nabanna. Her behaviour makes people think that she can do something like this. She won't be ready to leave Nabannna even if she loses election: WB BJP chief Dilip Ghosh https://t.co/xDpkeFCLDc