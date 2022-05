Weather Updates: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका, दो दिनों का अलर्ट जारी

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 24 मई। इस वक्त देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है, कुछ जगहों पर तो बारिश के कारण रास्ते बाधित हो गए हैं। केदारनाथ यात्रा भी खराब मौसम की वजह से रोक दी गई है तो वहीं सीएम पुष्कर धामी ने भक्तों से अपील की है कि वो मौसम सही होने का इंतजार करें और फिलहाल के लिए यात्रा रोक दें।

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले दो दिनों तक जम्मू -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है तो वहीं कहीं-कहीं पर बिजली कड़कने और ओले गिरने के भी आसार हैं। इसलिए उसने यहां पर दो दिनों का अलर्ट जारी किया है।

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल में हुई बर्फबारी, खिले लोगों के चेहरे, फिजां में घुली शरारत, Pics

तो वहीं मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर अरब सागर, गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण-पश्चिम और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी संभव

जबकि कल से पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव हैं, इन स्थानों पर बारिश के दौरान बिजली भी कड़क सकती है और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।

हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघ बरसे

अगर पिछले पिछले 24 घंटों की बात करें तो कल से केरल, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और दिल्ली-एनसीआर में अच्छी-खासी बारिश हुई है। जबकि पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मेघ बरसे हैं। कोंकण और गोवा, तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है जिससे तापमान में कमी आई है।

Wet spell over Northwest India today and over East India during next 2 days.

 Fairly widespread to widespread light/moderate rainfall with isolated thunderstorm/lightning/gusty winds very likely over Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand;