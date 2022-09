IMD Updates: हिमाचल-कश्मीर में भारी बारिश की आशंका, जानिए दिल्ली का हाल

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 04 सितंबर। देश के कई राज्यों में आज भारी से बहुत भारी की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि मानसून अपने अंतिम पड़ाव में हैं लेकिन इसके बावजूद आज कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा है। उसने आज हिमाचल प्रदेश, कश्मीर समेत दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश की बात कही है।

Shimla | A yellow alert has been issued for heavy rain in the next two days. It has been issued for various districts incl Kangra, Mandi. During the past 24 hours, most parts of the state received heavy rainfall: Bui Lal, IMD Deputy Director, Himachal Pradesh (03.09) pic.twitter.com/dMgGPh563M