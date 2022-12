Weather Update: दिल्ली, UP, पंजाब सहित इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा, IMD का अलर्ट जारी

दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में आगामी कुछ दिनों के दौरान कोहरा छाया रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।

पूरे उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। पिछले कुछ दिनों में ठंड और तेज हुई है। जिसकी वजह से लोग सुबह और शाम घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। वहीं, पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में कोहरा भी पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बड़ा अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक आगामी 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना और बहुत ही घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

Dense to very dense fog conditions very likely to continue over some parts of Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and West Rajasthan during next 48 hours; and over East Rajasthan and west Uttar Pradesh during next 24 hours: IMD pic.twitter.com/A2xP129iSh