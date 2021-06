India

नई दिल्‍ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ की हाईलेवल मीटिंग को संबोधित किया। G-7 समिट के तीन सत्रों की मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने यूएन की वर्चुअल मीटिंग में कहा कि भारत ने अपनी पवित्र भूमि को हमेशा महत्‍व दिया है। उन्‍होंने कहा कि पवित्र पृथ्‍वी को हम अपनी मां की तरह मानते हैं। भारत ने अंतराष्‍ट्रीय मंचों पर भूमि क्षरण के मुद्दों को उठाने का बीड़ा उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम अन्‍य देशों के साथ मिलकर इस धरती को हरा भरा करने में सफल होंगे। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन टू काम्बैट डिसर्टिफिकेशन में 'मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा' विषय पर वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित कर थे।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पिछले 10 साल में लगभग 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा गया है। इसने संयुक्त वन क्षेत्र को देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/4 भाग तक बढ़ा दिया है। हम भूमि क्षरण तटस्थता की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर हैं। उन्‍होंने कहा कि दुख की बात है कि भूमि क्षरण आज दुनिया के दो तिहाई हिस्से को प्रभावित करता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह हमारे समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की नींव को ही नष्ट कर देगा।

अपनें संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। यह 2.5-3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान देगा।

In India, we have always given importance to land and consider the sacred Earth as our mother: Narendra Modi at UN Covention