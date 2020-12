स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, वैक्सीन आते ही कुछ हफ्तों में पूरी दिल्ली का कर देंगे टीकाकरण

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि अगले 2-3 हफ्तों के अंदर हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद अब राज्य सरकारें टीकाकरण अभियान के लिए तैयार हो गई हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने एकबार फिर से ये दावा किया है कि वो दिल्लीवासियों को 3 से 4 हफ्ते के अंदर टीकाकरण करने की क्षमता रखते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का है ये दावा

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हमारे पास मोहल्ला क्लीनिक, पॉलीक्लिनिक्स, औषधालय और तमाम अस्पतालों की सुविधा है। हम इनके जरिए पूरी दिल्ली का को 3-4 हफ्ते के अंदर टीकाकरण कर देंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दे चुकी है कि वैक्सीन के आने से पहले ही उसकी टीकाकरण की रणनीति तैयार कर ली जाए, ताकि वैक्सीन आते ही जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन मिल सके।

We have the capacity to vaccinate Delhi's population in a few weeks’ time, through mohalla clinics, polyclinics, dispensaries, hospitals, when vaccines are provided to us: Delhi Health Minister Satyendar Jain #COVID19 pic.twitter.com/Hf2CGraxYh