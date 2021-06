India

नई दिल्‍ली, 8 जून। कोरोना काल में संसद सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्‍होंने कहा कि पूरी उम्‍मीद है कि संसद का मानसून सत्र जुलाई में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। उन्‍होंने कहा कि हम संसद चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि जुलाई में सांसदों और संसद के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा।

We are hopeful that the monsoon session of parliament will begin as per its normal schedule in July: Union Minister for Parliamentary Affairs, Prahlad Joshi