बिजली के बाद जल संकट! देश के140 जलाशयों में 60 में पानी कम, ताजा स्थिति जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 मई: देश में अभी-अभी बहुत गहरा बिजली संकट छाया हुआ था। हालांकि, यह समस्या अभी पूरी तरह से टली नहीं है और इंद्र देवता की थोड़ी मेहरबानी से कुछ इलाकों में शायद कुछ समय के लिए मांग में कुछ कमी आई है। इस बीच इस बार मार्च से ही शुरू हुई भीषण गर्मी ने कुछ राज्यों में बड़े जल संकट की स्थिति पैदा कर दी है। राजधानी दिल्ली में तो पानी की किल्लत एक राजनीतिक विवाद का विषय भी बना हुआ है। यमुना में जल स्तर काफी नीचे जा चुका है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक उसकी निगरानी में देश में जो 140 बड़े जलाशय हैं, उनमें से 60 में जल स्तर कम है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक जैसी स्थिति है। लेकिन, फिर भी बहुत से राज्यों में काफी दिक्कत हो रही है।

English summary

Central Water Commission: only 32 percent water is available in 140 reservoirs of the country, the situation is more serious in the states of eastern and western India.