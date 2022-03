होली की शुभकामनाएं आपको! देखिए देशभर में कैसे मन रहा जश्न, लोग रंगों में रंगे- VIDEO

नई दिल्ली। देश-दुनिया में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग तरह-तरह के रंगों से होली खेल रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से होली की तस्वीरें सामने आई हैं। भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन और बरसाना की होली विश्व प्रसिद्ध है, जहां अब लाखों लोग होली खेलने जुटे हैं। इसी तरह बंगाल, गुजरात और उत्तराखंड में भी होली के उत्सव मन रहे हैं। दक्षिण भारत में भी स्थानीय स्तर के आयोजन लगे हैं।

आज 18 मार्च को सरकारी अवकाश है, इस पर्व की छुट्टी कई दिन रहेगी। ऐसे में लोग रंगोत्सव का लुत्फ ले रहे हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: #Holi celebrations underway at Banke Bihari Temple in Vrindavan of Mathura district. pic.twitter.com/DxFOZncA9F — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 18, 2022

पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला-बच्चे पारंपरिक गीतों की लय में थिरक रहे हैं। कोलकाता में वे पारंपरिक गीत गाकर और नृत्य करके 'डोल उत्सव' का त्योहार भी मनाते हैं।

#WATCH | Children splashed flowers, hopped and danced as part of #Holi celebrations at Prince Ashokraje Gaekwad School in Vadodara, Gujarat (17.03) pic.twitter.com/6VGWzig1JI — ANI (@ANI) March 18, 2022

उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में होली उत्सव चल रहा है। छोटे बच्चों के साथ बड़े लोग भी होली खेल रहे हैं।

मथुरा में बरसाना की होली भी लोकप्रिय है। श्रीजी मंदिर के पुजारी ने होली खेलते हुए कहा कि, ये सुख-दुःख के रंग हैं, हंसी-खुशी के रंग है, शांति और समृद्धि के भी अपने-अपने रंग हैं।

#WATCH West Bengal | People along with young children celebrate the festival of 'Dol Utsav' by singing & dancing to the rhythm of traditional songs in a cultural programme in Kolkata#Holi pic.twitter.com/QxnLfQiCdV — ANI (@ANI) March 18, 2022

पुजारी बोले, ''लाल रंग प्रेम का संकेत है, गुलाबी खूबसूरती का, पीला खुशी का और केसरिया समृद्धि का। शांति और भाईचारे का रंग सफेद है, तो विरोध का रंग काला माना गया है। मगर..आज सब रंग मिल जाते हैं। खूब खेलिए होली..।

होली खेलते वक्त लोगों को अपनी आंख और कान को बचाना चाहिए और सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

#WATCH | Uttar Pradesh: Local artists sang songs at Ganga Ghat in Varanasi earlier today, as they celebrated #Holi pic.twitter.com/hpzjWr5FpM — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 17, 2022

